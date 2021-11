Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украина узнала соперника

В полуфинале плей-офф Чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Украины сыграет с командой Шотландии.

Источник: трансляция жеребьевки ФИФА

Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов – полуфиналов и финалов.

В случае победы над шотландцами сине-желте встретятся во втором матче с победителем полуфинала Уэльс – Австрия.

Оба матча запланированы на поле соперника.

