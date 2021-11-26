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Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украина узнала соперника

Пятница, 26 ноября 2021, 18:26
Национальная сборная по футболу. фото УАФ

В полуфинале плей-офф Чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Украины сыграет с командой Шотландии.

Источник: трансляция жеребьевки ФИФА

Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов – полуфиналов и финалов.

В случае победы над шотландцами сине-желте встретятся во втором матче с победителем полуфинала Уэльс – Австрия.

Оба матча запланированы на поле соперника.

Все полуфинальные пары:

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 24-25 марта 2022 года, финальные – 28-29 марта.

На мундиаль пробьются три национальные сборные, которые одолеют своих соперников в финалах.

Украинская правда
Темы: футбол
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