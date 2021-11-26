Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украина узнала соперника
В полуфинале плей-офф Чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Украины сыграет с командой Шотландии.
Источник: трансляция жеребьевки ФИФА
Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов – полуфиналов и финалов.
В случае победы над шотландцами сине-желте встретятся во втором матче с победителем полуфинала Уэльс – Австрия.
Оба матча запланированы на поле соперника.
🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021
🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX
Все полуфинальные пары:
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 24-25 марта 2022 года, финальные – 28-29 марта.
На мундиаль пробьются три национальные сборные, которые одолеют своих соперников в финалах.