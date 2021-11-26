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Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника

П'ятниця, 26 листопада 2021, 17:26
Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника
Національна збірна з футболу. фото УАФ

У півфіналі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2022 збірна України зіграє з командою Шотландії.

Джерело: трансляція жеребкування ФІФА

Плей-офф ЧС-22 складатиметься з двох етапів - півфіналів та фіналів.

У разі перемоги над шотландцями синьо-жовті зустрінуться в другому матчі з переможцем півфіналу Вельс – Австрія.

Обидва матчі заплановані на полі суперника.

Всі півфінальні пари:

Шотландія - Україна

Вельс - Австрія

Росія - Польща

Швеція - Чехія

Італія - Північна Македонія

Португалія - Туреччина

Півфінальні матчі плей-офф відбудуться 24-25 березня 2022 року, фінальні - 28-29 березня.

На мундіаль проб’ються три національні збірні, які здолають своїх суперників у фіналах.

Українська правда

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Теми: футбол
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