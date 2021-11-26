Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника
У півфіналі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2022 збірна України зіграє з командою Шотландії.
Джерело: трансляція жеребкування ФІФА
Плей-офф ЧС-22 складатиметься з двох етапів - півфіналів та фіналів.
У разі перемоги над шотландцями синьо-жовті зустрінуться в другому матчі з переможцем півфіналу Вельс – Австрія.
Обидва матчі заплановані на полі суперника.
🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021
🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX
Всі півфінальні пари:
Шотландія - Україна
Вельс - Австрія
Росія - Польща
Швеція - Чехія
Італія - Північна Македонія
Португалія - Туреччина
Півфінальні матчі плей-офф відбудуться 24-25 березня 2022 року, фінальні - 28-29 березня.
На мундіаль проб’ються три національні збірні, які здолають своїх суперників у фіналах.