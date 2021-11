Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника

У півфіналі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2022 збірна України зіграє з командою Шотландії.

Джерело: трансляція жеребкування ФІФА

Плей-офф ЧС-22 складатиметься з двох етапів - півфіналів та фіналів.

У разі перемоги над шотландцями синьо-жовті зустрінуться в другому матчі з переможцем півфіналу Вельс – Австрія.

Обидва матчі заплановані на полі суперника.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!



🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX