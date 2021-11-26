Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника

У півфіналі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2022 збірна України зіграє з командою Шотландії.

Джерело: трансляція жеребкування ФІФА

Плей-офф ЧС-22 складатиметься з двох етапів - півфіналів та фіналів.

У разі перемоги над шотландцями синьо-жовті зустрінуться в другому матчі з переможцем півфіналу Вельс – Австрія.

Обидва матчі заплановані на полі суперника.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!



🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

Всі півфінальні пари:

Шотландія - Україна

Вельс - Австрія

Росія - Польща

Швеція - Чехія

Італія - Північна Македонія

Португалія - Туреччина

Півфінальні матчі плей-офф відбудуться 24-25 березня 2022 року, фінальні - 28-29 березня.

На мундіаль проб’ються три національні збірні, які здолають своїх суперників у фіналах.