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В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев

Воскресенье, 28 ноября 2021, 07:44
В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев
Фото киевских властей

В субботу 27 ноября в Украине 139 476 человек вакцинировались против Covid-19: первую дозу вакцины получили 43 353 человека, вторую дозу – 96 123 человека.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: С начала вакцинальной кампании в стране сделали 24 194 260 прививок, вакцинировали 13 289 463 человека.

Одну дозу вакцины получил 13 289 461 человек, полностью иммунизированных двумя дозами – 10 904 799 человек.

 

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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