В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев

В субботу 27 ноября в Украине 139 476 человек вакцинировались против Covid-19: первую дозу вакцины получили 43 353 человека, вторую дозу – 96 123 человека.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: С начала вакцинальной кампании в стране сделали 24 194 260 прививок, вакцинировали 13 289 463 человека.

Одну дозу вакцины получил 13 289 461 человек, полностью иммунизированных двумя дозами – 10 904 799 человек.