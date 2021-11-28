Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев

Воскресенье, 28 ноября 2021, 08:44
Фото киевских властей

В субботу 27 ноября в Украине 139 476 человек вакцинировались против Covid-19: первую дозу вакцины получили 43 353 человека, вторую дозу – 96 123 человека.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: С начала вакцинальной кампании в стране сделали 24 194 260 прививок, вакцинировали 13 289 463 человека.

Одну дозу вакцины получил 13 289 461 человек, полностью иммунизированных двумя дозами – 10 904 799 человек.

 

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ

Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине

Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает

Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове

Все новости...
вакцинация
В Украине стало меньше отстраненных за отсутствие прививки учителей
В одном из сел Италии уровень вакцинации достиг 104%
Полностью вакцинировались от коронавируса уже 10,8 млн украинцев
Последние новости
22:35
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
22:20
Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину
21:55
Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
21:33
Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко
21:17
Пограничное агентство ЕС депортировало рекордное количество людей в первом полугодии 2021 года
20:59
Импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 40%
20:55
Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине
20:47
Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает
20:31
Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару и евро
20:23
Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове
Все новости...