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Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" - Axios

Воскресенье, 28 ноября 2021, 19:00
AFP via Getty Images

Правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции против газопровода "Северный поток-2", утверждая, что этот шаг ослабит доверие к США и "в конце концов повредит трансатлантическому единству".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении издания.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в июле заключили соглашение, согласно которому Германия согласилась принять меры, включая поддержку санкций на уровне ЕС, если Россия будет "использовать энергию как оружие" против Украины и Европы.

Недовольные республиканцы в Сенате сейчас настаивают на введении новых санкций как поправке к ежегодному закону об обороне, и голосование по нему возможно уже на этой неделе.

В то же время, в документе от 19 ноября посольства Германии в Вашингтоне, обозначенном как "засекреченный", описаны шаги, которые Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие.

Эти шаги включают в себя "решительные публичные заявления", осуждающие поведение России, "оценку" прекращения будущих политических встреч и рассмотрение "возможных" ограничений на будущие российские проекты, касающиеся ископаемого топлива – не включая "Северный поток-2".

На уровне ЕС, говорится в документе, Германия "принимает активное участие в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер". Подробности ограничений не указаны.

В документе также утверждается, что "Северный поток - 2" ныне "не угрожает Украине, пока обеспечивается разумный транзит газа".

Документ называет возможные санкции против трубопровода "победой Путина", поскольку этот шаг разделит западных союзников.

Советник президента Украины Владимира Зеленского сказал Axios, что Украина "шокирована, расстроена и сбита с толку" усилиями Германии спасти "самый опасный геополитический проект России".

Сам Зеленский в этом месяце призвал сенаторов поддержать новые санкции.

Издание Foreign Policy на днях сообщило, что администрация Байдена пытается добиться в Конгрессе отмены положений о санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2", включенных в ежегодный оборонный бюджет.

Высшие чиновники из администрации Байдена призывают Сенат не поддерживать санкции во избежание напряжения отношений с Германией.

Темы: ГерманияСШАСеверный поток-2
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