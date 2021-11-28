Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" - Axios

Воскресенье, 28 ноября 2021, 18:00
Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против Северного потока-2 - Axios
AFP via Getty Images

Правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции против газопровода "Северный поток-2", утверждая, что этот шаг ослабит доверие к США и "в конце концов повредит трансатлантическому единству".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении издания.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в июле заключили соглашение, согласно которому Германия согласилась принять меры, включая поддержку санкций на уровне ЕС, если Россия будет "использовать энергию как оружие" против Украины и Европы.

Недовольные республиканцы в Сенате сейчас настаивают на введении новых санкций как поправке к ежегодному закону об обороне, и голосование по нему возможно уже на этой неделе.

В то же время, в документе от 19 ноября посольства Германии в Вашингтоне, обозначенном как "засекреченный", описаны шаги, которые Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие.

Эти шаги включают в себя "решительные публичные заявления", осуждающие поведение России, "оценку" прекращения будущих политических встреч и рассмотрение "возможных" ограничений на будущие российские проекты, касающиеся ископаемого топлива – не включая "Северный поток-2".

На уровне ЕС, говорится в документе, Германия "принимает активное участие в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер". Подробности ограничений не указаны.

В документе также утверждается, что "Северный поток - 2" ныне "не угрожает Украине, пока обеспечивается разумный транзит газа".

Документ называет возможные санкции против трубопровода "победой Путина", поскольку этот шаг разделит западных союзников.

Советник президента Украины Владимира Зеленского сказал Axios, что Украина "шокирована, расстроена и сбита с толку" усилиями Германии спасти "самый опасный геополитический проект России".

Сам Зеленский в этом месяце призвал сенаторов поддержать новые санкции.

Издание Foreign Policy на днях сообщило, что администрация Байдена пытается добиться в Конгрессе отмены положений о санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2", включенных в ежегодный оборонный бюджет.

Высшие чиновники из администрации Байдена призывают Сенат не поддерживать санкции во избежание напряжения отношений с Германией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияСШАСеверный поток-2
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: