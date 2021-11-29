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Латвия призвала НАТО и ЕС дать РФ сигнал на случай эскалации с Украиной

Понедельник, 29 ноября 2021, 08:49

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются "очень четкие последствия".

Об этом он заявил после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Кариньш отметил, что сейчас в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них – гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС.

Эти страны вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, следующий через границы ЕС. Латвия, Литва и Польша отстаивают и защищают внешние границы Евросоюза, сказал он.

"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры – ЕС и НАТО", - подчеркнул Кариньш.

Второй угрозой в регионе премьер-министр назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия.

Кариньш отметил, что в Европе наблюдается рост цен на электричество, а также на создаваемый искусственно газ.

Также, по его словам, наблюдается кампания дезинформации, которая очень организованно и агрессивно ведется из России.

"Мы видим, что она направлена ​​против Польши, и в ситуации на белорусской границе обвиняются Польша, Литва и Латвия, а не Белоруссия", - отметил премьер-министр.

В этой ситуации, по словам Кариньша, очень важно единство стран ЕС и НАТО.

Если Россия или Беларусь полагают, что такие угрозы внесут раскол между странами ЕС и НАТО, то видно, что происходит обратное.

В этой связи сегодняшний визит очень важен, потому что подтверждает, что "мы обмениваемся информацией и продолжаем сотрудничать", подчеркнул премьер.

Темы: ЛатвияЕСНАТОРосcияУкраина
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