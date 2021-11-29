Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция Грузии применила перцовый спрей на акции возле суда, куда доставили Саакашвили

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:34
Полиция Грузии применила перцовый спрей на акции возле суда, куда доставили Саакашвили
фото: "Новости-Грузия"

Полиция применила перцовый спрей против участников акции у здания Тбилисского городского суда, где сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

У здания суда утром мобилизованы сотни полицейских и тысячи сторонников оппозиции, ожидающих процесса, в котором Саакашвили впервые должен принять участие лично.

Ситуация осложнилась после того, как несколько активистов оппозиции поднялись на крышу будки охраны и размахивали флагами. Участники акции отказались подчиняться требованиям полиции.

После применения перцового спрея нескольким активистам понадобилась медицинская помощь, оказанная врачами "скорой". Один из пострадавших потерял сознание.

Также сообщают о задержанных на акции.

Как сообщалось, сотрудники специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии доставили экс-президента страны Михеила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс. 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: