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Шторм в Турции: погибли 5 человек, ветер разрушал здания, Босфор закрыт для кораблей

Понедельник, 29 ноября 2021, 17:38
Шторм в Турции: погибли 5 человек, ветер разрушал здания, Босфор закрыт для кораблей
Иллюстративное фото, источник: AFP via Getty Images

Сильный шторм обрушился на несколько провинций Турции, особенно в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека в Стамбуле и еще один человек в северной провинции Зонгулдак.

Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".

В соцсетях уже появились видео, снятые в Стамбуле и окрестностях, демонстрирующих невероятную силу шторма. Часть из них мы собрали на youtube канале "ЕвроПравды". Видеозаписи свидетельствуют, что порывы ветра появляются внезапно и оказываются настолько сильными, что сбивают людей с ног. Кое-где силы ветра было достаточно, чтобы опрокидывать здания.

В Стамбуле порывистый ветер достигал скорости 130 километров в час. В результате разгула стихии погибли четыре человека, в том числе один иностранец, и 19 получили травмы.

 

В районе Чаталджа ветер повалил башню с часами, а некоторые самолеты не смогли приземлиться в аэропортах Стамбула и Сабихи Гекчен.

Рыбацкие лодки затонули в районе Пендик, а пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за плохих погодных условий.

В провинции Зонгулдак на берегу Черного моря один строитель погиб, когда на него обрушилась стена из-за сильного ветра.

 

В районе Каршияка в Измире, третьем по величине городе страны на побережье Эгейского моря, сильный ветер создал большие волны, затопив дорогу вдоль берега моря и трамвайную линию.

Во многих районах прекращено паромное сообщение.

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Темы: Турцияпогодачрезвычайное происшествиежертвы
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