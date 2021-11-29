Шторм в Турции: погибли 5 человек, ветер разрушал здания, Босфор закрыт для кораблей
Сильный шторм обрушился на несколько провинций Турции, особенно в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека в Стамбуле и еще один человек в северной провинции Зонгулдак.
Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".
В соцсетях уже появились видео, снятые в Стамбуле и окрестностях, демонстрирующих невероятную силу шторма. Часть из них мы собрали на youtube канале "ЕвроПравды". Видеозаписи свидетельствуют, что порывы ветра появляются внезапно и оказываются настолько сильными, что сбивают людей с ног. Кое-где силы ветра было достаточно, чтобы опрокидывать здания.
В Стамбуле порывистый ветер достигал скорости 130 километров в час. В результате разгула стихии погибли четыре человека, в том числе один иностранец, и 19 получили травмы.
В районе Чаталджа ветер повалил башню с часами, а некоторые самолеты не смогли приземлиться в аэропортах Стамбула и Сабихи Гекчен.
Рыбацкие лодки затонули в районе Пендик, а пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за плохих погодных условий.
В провинции Зонгулдак на берегу Черного моря один строитель погиб, когда на него обрушилась стена из-за сильного ветра.
В районе Каршияка в Измире, третьем по величине городе страны на побережье Эгейского моря, сильный ветер создал большие волны, затопив дорогу вдоль берега моря и трамвайную линию.
Во многих районах прекращено паромное сообщение.