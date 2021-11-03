Швейцарская прокуратура обвинила экс-руководителей ФИФА и УЕФА в мошенничестве

Швейцарская прокуратура предъявила бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру и экс-президенту УЕФА Мишелю Платини обвинения в мошенничестве – речь идет о выплате 2 млн швейцарских франков.

Источник: Reuters со ссылкой на Генеральную прокуратуру Швейцарии (OAG), CNN

Детали: Блаттер обвиняется в том, что он организовал выплату 2 млн швейцарских франков для Платини от ФИФА в феврале 2011 года. Отмечается, что "доказательства, собранные OAG, подтверждают, что этот платеж Платини был произведен без законного основания".

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера. В письменном контракте, подписанном Блаттером и Платини, была согласована ежегодная компенсация в размере 300 тысяч швейцарских франков. Расследование OAG показало, что счет для Платини был оплачен полностью, но он продолжал требовать оплаты. В 2011 году, более чем через восемь лет после того, как закончился его консультативный контракт, Платини требовал выплату 2 млн швейцарских франков. При участии Блаттера ФИФА осуществила платеж Платини в начале 2011 года.

В то же время Блаттер заявил, что выплата двух млн была основана на устном контракте, регулировавшем консультативную деятельность Платини для ФИФА с 1998 по 2002 год. Блаттер сказал, что оплата была отложена, потому что ФИФА не смогла выплатить всю сумму и что Платини потребовал деньги только в 2010 году. Бывший президент ФИФА сказал, что выплаты были одобрены "всеми ответственными органами ФИФА" и что Платини уплатил налог с суммы "по месту своего проживания в Швейцарии".

Швейцарское расследование было начато в 2015 году на фоне ряда скандалов, охвативших ФИФА. Дело привело к расследованию этических норм ФИФА, в ходе которого оба мужчины были отстранены от игры и покинули свои должности.