Эфиопия объявила ЧП, премьер призвал вооружиться из-за наступления повстанцев Тиграя

Эфиопия объявила чрезвычайное положение - после того, как повстанцы из Тыграя заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Источник: The Guardian

Детали: Двумя днями ранее премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.

The Guardian уточняет, что объявление о ЧП было сделано в связи с тем, что президент США Джо Байден обвинил правительство в "грубых нарушениях международно признанных прав человека" и сказал, что исключает Эфиопию из ключевой торговой программы США, расчищая путь для дальнейших экономических санкций из-за ее неспособности положить конец конфликту годичной давности.

Напомним: