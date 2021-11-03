Эфиопия объявила ЧП, премьер призвал вооружиться из-за наступления повстанцев Тиграя
Эфиопия объявила чрезвычайное положение - после того, как повстанцы из Тыграя заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.
Источник: The Guardian
Детали: Двумя днями ранее премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.
The Guardian уточняет, что объявление о ЧП было сделано в связи с тем, что президент США Джо Байден обвинил правительство в "грубых нарушениях международно признанных прав человека" и сказал, что исключает Эфиопию из ключевой торговой программы США, расчищая путь для дальнейших экономических санкций из-за ее неспособности положить конец конфликту годичной давности.
Напомним:
- В ноябре 2020 года в Тыграе началась война между властью Эфиопии и правящей в Тыграе партией "Народный фронт освобождения Тыграя".
- Боевые действия привели к гибели тысяч людей, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
- 11 июня в ООН сообщали, что в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе, а также в соседних Амхаре и Афаре.
- Продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы", которую он определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях.
- 28 июня правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.