Украина признала опасными 32 участников российского фильма-пропаганды
Среда, 3 ноября 2021, 13:18
Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ добавило 32 российских актеров и других участников съемок в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Источник: сайт Минкульта и собеседники УП в министерстве, Интерфакс-Украина
Детали: Как сообщили Украинской правде в Минкульте, все эти россияне задействованы в пропагандистском фильме "Солнцепёк". Лента была снята в РФ в 2021 году. Она рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе".
Обновление списка произошло 1 ноября. В него попали такие артисты из страны-агрессора:
- Павел Богомолов,
- Илья Власов,
- Михаил Разинкин,
- Анастасия Бакланова,
- Роман Гусев,
- Константин Гапонов,
- Вячеслав Земляной,
- Максим Шпаковский,
- Андрей Фомин,
- Илья Домбровский,
- Юрий Котов,
- Людмила Яковлева,
- Игорь Лучихин,
- Татьяна Бурнакина,
- Екатерина Федченко,
- Екатерина Насонова,
- Андрей Пензин,
- Владимир Миллер,
- Александр Романов,
- Усейн Дегерменджи,
- Александр Классен,
- Андрей Скабар,
- Сергей Воробьев,
- Валентин Томусяк (ошибочно),
- Александр Загляев,
- Роман Никифоров,
- Дмитрий Чудин,
- Александр Лапшов,
- Александр Марушев,
- Егор Попов,
- Евгений Кузьмин,
- Михаил Грищенко.
После пополнения в списке находятся 258 человек.