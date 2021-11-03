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Украина признала опасными 32 участников российского фильма-пропаганды

Среда, 3 ноября 2021, 12:18
Украина признала опасными 32 участников российского фильма-пропаганды
фото AFP via Getty Images

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ добавило 32 российских актеров и других участников съемок в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта и собеседники УП в министерстве, Интерфакс-Украина

Детали: Как сообщили Украинской правде в Минкульте, все эти россияне задействованы в пропагандистском фильме "Солнцепёк". Лента была снята в РФ в 2021 году. Она рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе".

Обновление списка произошло 1 ноября. В него попали такие артисты из страны-агрессора:

  • Павел Богомолов,
  • Илья Власов,
  • Михаил Разинкин,
  • Анастасия Бакланова,
  • Роман Гусев,
  • Константин Гапонов,
  • Вячеслав Земляной,
  • Максим Шпаковский,
  • Андрей Фомин,
  • Илья Домбровский,
  • Юрий Котов,
  • Людмила Яковлева,
  • Игорь Лучихин,
  • Татьяна Бурнакина,
  • Екатерина Федченко,
  • Екатерина Насонова,
  • Андрей Пензин,
  • Владимир Миллер,
  • Александр Романов,
  • Усейн Дегерменджи,
  • Александр Классен,
  • Андрей Скабар,
  • Сергей Воробьев,
  • Валентин Томусяк (ошибочно),
  • Александр Загляев,
  • Роман Никифоров,
  • Дмитрий Чудин,
  • Александр Лапшов,
  • Александр Марушев,
  • Егор Попов,
  • Евгений Кузьмин,
  • Михаил Грищенко.

После пополнения в списке находятся 258 человек.

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Темы: РосcияУкраинакультура
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