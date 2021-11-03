Украина признала опасными 32 участников российского фильма-пропаганды

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ добавило 32 российских актеров и других участников съемок в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта и собеседники УП в министерстве, Интерфакс-Украина

Детали: Как сообщили Украинской правде в Минкульте, все эти россияне задействованы в пропагандистском фильме "Солнцепёк". Лента была снята в РФ в 2021 году. Она рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе".

Обновление списка произошло 1 ноября. В него попали такие артисты из страны-агрессора:

Павел Богомолов,

Илья Власов,

Михаил Разинкин,

Анастасия Бакланова,

Роман Гусев,

Константин Гапонов,

Вячеслав Земляной,

Максим Шпаковский,

Андрей Фомин,

Илья Домбровский,

Юрий Котов,

Людмила Яковлева,

Игорь Лучихин,

Татьяна Бурнакина,

Екатерина Федченко,

Екатерина Насонова,

Андрей Пензин,

Владимир Миллер,

Александр Романов,

Усейн Дегерменджи,

Александр Классен,

Андрей Скабар,

Сергей Воробьев,

Валентин Томусяк (ошибочно),

Александр Загляев,

Роман Никифоров,

Дмитрий Чудин,

Александр Лапшов,

Александр Марушев,

Егор Попов,

Евгений Кузьмин,

Михаил Грищенко.

После пополнения в списке находятся 258 человек.