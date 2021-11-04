Ткаченко требует объяснений от СБУ, как украинский актер попал в черные списки

Министр культуры Александр Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности страны.

Источник: пост Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Вчера (3 ноября – УП) обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины.

То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке".

Детали: 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил 32 актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма "Солнцепёк" в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В перечне также был Валентин Томусяк, который остается там до сих пор под номером 216.

Однако сам актер утверждает, что не имеет к ленте никакого отношения и что произошла "досадная и шокирующая" ошибка. В своем посту в Facebook он написал, что не был ни в России, ни на оккупированных территориях с начала войны в Донбассе.

38-летний Томусяк говорит, что из-за этого решения под угрозой оказалась его карьера, репутация и эмоциональное состояние.

"Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", - написал он и указал адресатами этого обращения президента Владимира Зеленского, Минкульт и СБУ.

Ленту "Солнцепёк" актер охарактеризовал как фильм, "позорно описывающий события на Донбассе".

Как объяснила в Facebook актриса Екатерина Тышкевич, Томусяка указали как актера "Солнцепёка" на популярном в России сайте "Кино-театр.ру", потом эта информация появилась и на других интернет-ресурсах. После того, как администрации "Кино-театра" указали на ошибку, фамилию артиста с сайта убрали.

По словам министра Ткаченко, в четверг Министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о дальнейшем сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях, чтобы предотвратить такие ситуации.

Предыстория: В понедельник 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил 32 актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма "Солнцепёк" в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В перечне также Валентин Томусяк.

Фильм "Солнцепёк" был снят в России в 2021 году. Он рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе".