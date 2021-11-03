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Прятала взрывчатку в муке: в Донецкой области задержали пособницу боевиков

Среда, 3 ноября 2021, 12:27
Прятала взрывчатку в муке: в Донецкой области задержали пособницу боевиков
фото: прокуратура донецкой области

23-летнюю жительницу Донецка арестовали за подозрение в содействии деятельности террористической организации – она должна была переместить тайник боевиков и передать им тайную информацию.

Источник: отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры

Детали: Установлено, что в октябре подозреваемая, получив задание от представителя НЗФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Это все злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.

Ее арестовали с залогом в 227 тысяч гривен.

 

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьДонецкоккупацияОРДЛО
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