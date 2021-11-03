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Эпидемия коронавируса пошла на спад в области, "покрасневшей" первой – Кабмин

Среда, 3 ноября 2021, 14:55
Эпидемия коронавируса пошла на спад в области, покрасневшей первой – Кабмин
AFP via Getty Images

В Херсонской области, которая первой в Украине перешла в "красную" зону, зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации людей с коронавирусом.

Источник: совещание членов правительства и Владимира Зеленского касательно борьбы с ковид-пандемией, о чем пишет сайт президента

Детали: К тому же, во время мероприятия премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что за последние сутки в Украине COVID-19 заболело 23 393 человека, в то время как на прошлой неделе в пиковый день было выявлено 26 870 новых больных.

Относительно хода эпидемии в целом по Украине президент на совещании дал поручение министру здравоохранения Виктору Ляшко акцентировать внимание СМИ и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медучреждениях, а также на выплате надбавок медикам в размере 300%.

Кроме того, участники совещания сообщили, что от COVID-19 в стране уже вакцинировано 10 млн 682 тыс. человек, из них 7 млн 597 тыс. – двумя дозами. На прошлой неделе было вакцинировано рекордное количество граждан – 1,7 млн.

Напомним: За минувшие сутки 2 ноября в Украине зафиксировали 720 летальных исходов от коронавирусной болезни. Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 935 человек, что является рекордом с начала пандемии.

Украинская правда

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Темы: коронавирусХерсонская областьэпидемияCovid-2019
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