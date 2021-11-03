Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине рекорд госпитализаций от covid с начала пандемии

Среда, 3 ноября 2021, 08:18

За сутки 2 ноября в Украине зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее. Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5935 человек, поправились 11937.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 2 ноября коронавирус подтвердили у 1406 детей и 421 медработника.

720 смертей в сутки - это в рамках рекорда. Наибольшее значение было 25 октября – 734.

С начала пандемии заболели – 2 979 086 человек, поправились 2 466 674 человека, умерли почти 69,5 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Что было раньше: Предыдущий рекорд был 26 октября – 5925 человек госпитализированы по данным Минздрава и 5966 – по данным СНБО. Еще один рекорд – 23 октября (5924 человека).

Между тем, утром 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов".

Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Зеленский дал должность Кинаху, хотя тот поддерживал "Харьковские соглашения" с РФ

В "Слуге народа" пригрозили нардепам, желающим объединится с Разумковым

фотоГенерал Павловский вышел из СИЗО: 16 миллионов залога собрал фонд Порошенко

Все новости...
коронавирус
Ляшко: Антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимации
Вакцинация в Украине: количество прививок за сутки приблизилось к рекорду
В Киеве стартовал Марш "антивакцинаторов"
Последние новости
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
22:07
На новогодние праздники горнолыжные курорты будут работать только для COVID-вакцинированных
21:42
Дания задержала российское научное судно
21:22
Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ
21:16
Ляшко: больница "Феофания" станет открытой для "простых людей"
21:05
Новости 5 ноября: объединение Разумкова, антиолигархический закон
20:52
Транзит российского газа через Украину упал на 20%
Все новости...