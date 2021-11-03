В Украине рекорд госпитализаций от covid с начала пандемии

За сутки 2 ноября в Украине зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее. Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5935 человек, поправились 11937.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 2 ноября коронавирус подтвердили у 1406 детей и 421 медработника.

720 смертей в сутки - это в рамках рекорда. Наибольшее значение было 25 октября – 734.

С начала пандемии заболели – 2 979 086 человек, поправились 2 466 674 человека, умерли почти 69,5 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Что было раньше: Предыдущий рекорд был 26 октября – 5925 человек госпитализированы по данным Минздрава и 5966 – по данным СНБО. Еще один рекорд – 23 октября (5924 человека).

Между тем, утром 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов".

Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

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Напомним: Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.