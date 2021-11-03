Каждый третий украинец поддерживает ограничения СМИ, если это необходимо для безопасности страны.

Социологический опрос показал, что треть украинцев поддерживают ограничение свободы СМИ, если от этого зависит безопасность страны.

Источник: результаты исследования "Центра Разумкова"

Детали: Социологи задали вопрос "Считаете ли Вы допустимыми ограничение свободы слова и вмешательство власти в работу СМИ?"

48,2% опрошенных ответили, что считают недопустимыми какие-либо ограничения свободы слова и вмешательство в работу медиа, а 5,6% - допустимыми.

В то же время, каждый третий (33,8%) считает их допустимыми только в интересах нацбезопасности, если нужно предотвратить угрозы для страны.

12,3% затруднились ответить.

Опрос провели с 23 по 27 октября среди 1200 респондентов по телефону (за исключением временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины). Теоретическая погрешность не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним: В Киеве журналисты высадили Аллею свободы слова поблизости памятнику Георгию Гонгадзе.