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Каждый третий украинец поддерживает ограничения СМИ, если это необходимо для безопасности страны.

Среда, 3 ноября 2021, 15:48
Каждый третий украинец поддерживает ограничения СМИ, если это необходимо для безопасности страны.
Getty Images

Социологический опрос показал, что треть украинцев поддерживают ограничение свободы СМИ, если от этого зависит безопасность страны.

Источник: результаты исследования "Центра Разумкова"

Детали: Социологи задали вопрос "Считаете ли Вы допустимыми ограничение свободы слова и вмешательство власти в работу СМИ?"

48,2% опрошенных ответили, что считают недопустимыми какие-либо ограничения свободы слова и вмешательство в работу медиа, а 5,6% - допустимыми.

В то же время, каждый третий (33,8%) считает их допустимыми только в интересах нацбезопасности, если нужно предотвратить угрозы для страны.

12,3% затруднились ответить.

 

Опрос провели с 23 по 27 октября среди 1200 респондентов по телефону (за исключением временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины). Теоретическая погрешность не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним: В Киеве журналисты высадили Аллею свободы слова поблизости памятнику Георгию Гонгадзе.

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Темы: свобода словаопросСМИвласть
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