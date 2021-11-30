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Конституционный суд Германии признал законными отдельные коронавирусные ограничения

Вторник, 30 ноября 2021, 10:55

Конституционный трибунал Германии признал частичные ограничения свобод, введенные правительством во время пандемии коронавируса, конституционными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW.

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ признал, что ограничения на выход из дома и ограничение контактов, а также закрытие школ были законными.

Два иска касались так называемого "федерального экстренного торможения", действовавшего с апреля по июнь. Оно обязывало земли или районы ввести комендантский час и другие ограничительные меры, если семидневный уровень заболеваемости 100 000 человек превышал 100 три дня подряд.

Один судебный иск был направлен против ограничений на выход из дома и введенных в то время контактов, а другой – против закрытия школ.

В своем решении суд отметил, что ограничения количества людей, которые могут встречаться, и комендантский час с 22:00 до 5:00 были пропорциональны ситуации.

Суд постановил, что запрет личного посещения школы не нарушил право на обучение, закрепленное в немецкой Конституции, поскольку школы внедряли онлайн-уроки.

Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель и ее предполагаемый преемник, бывший министр финансов Олаф Шольц, заявили, что во вторник днем ​​проведут онлайн-встречу с премьерами земель, чтобы обсудить стратегии борьбы с COVID-19 в свете решений суда.

Темы: Германиякарантинкоронавирус
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