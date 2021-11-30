Конституционный суд Германии признал законными отдельные коронавирусные ограничения
Конституционный трибунал Германии признал частичные ограничения свобод, введенные правительством во время пандемии коронавируса, конституционными.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW.
Федеральный конституционный суд в Карлсруэ признал, что ограничения на выход из дома и ограничение контактов, а также закрытие школ были законными.
Два иска касались так называемого "федерального экстренного торможения", действовавшего с апреля по июнь. Оно обязывало земли или районы ввести комендантский час и другие ограничительные меры, если семидневный уровень заболеваемости 100 000 человек превышал 100 три дня подряд.
Один судебный иск был направлен против ограничений на выход из дома и введенных в то время контактов, а другой – против закрытия школ.
В своем решении суд отметил, что ограничения количества людей, которые могут встречаться, и комендантский час с 22:00 до 5:00 были пропорциональны ситуации.
Суд постановил, что запрет личного посещения школы не нарушил право на обучение, закрепленное в немецкой Конституции, поскольку школы внедряли онлайн-уроки.
Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель и ее предполагаемый преемник, бывший министр финансов Олаф Шольц, заявили, что во вторник днем проведут онлайн-встречу с премьерами земель, чтобы обсудить стратегии борьбы с COVID-19 в свете решений суда.