Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Азербайджане разбился военный вертолет, 14 погибших

Вторник, 30 ноября 2021, 15:20
В Азербайджане разбился военный вертолет, 14 погибших
фото bз Facebook

Четырнадцать человек погибли в результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета в Азербайджане во вторник.

Информацию об аварии подтвердили власти страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1news.az.

По официальной информации, авария вертолета произошла на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хизинского района.

Вертолет принадлежал Государственной пограничной службе. Причин крушения пока не называют.

Азербайджанские власти опубликовали список погибших, 13 из 14 – офицеры в звании от старшего лейтенанта до полковника. Также один погибший указан как "рабочий".

Кроме того, еще два человека выжили в катастрофе и госпитализированы.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: