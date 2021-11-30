В Азербайджане разбился военный вертолет, 14 погибших

Четырнадцать человек погибли в результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета в Азербайджане во вторник.

Информацию об аварии подтвердили власти страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1news.az.

По официальной информации, авария вертолета произошла на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хизинского района.

Вертолет принадлежал Государственной пограничной службе. Причин крушения пока не называют.

Азербайджанские власти опубликовали список погибших, 13 из 14 – офицеры в звании от старшего лейтенанта до полковника. Также один погибший указан как "рабочий".

Кроме того, еще два человека выжили в катастрофе и госпитализированы.