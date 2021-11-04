2 ноября в мире диагностировали более 406 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, России, Британии. Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 76 тысяч, в России – более 39 тысяч и в Британии – более 33 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия, Украина.

данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия и Украина.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 225 420 972 человек. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5036621 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 2 ноября в Украине зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее. Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5935 человек, поправились 11937.