Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid

Четверг, 4 ноября 2021, 05:55
Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid
фото: Эльдар Сарахман, УП

2 ноября в мире диагностировали более 406 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, России, Британии. Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 76 тысяч, в России – более 39 тысяч и в Британии – более 33 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия, Украина.

 
данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия и Украина.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 225 420 972 человек. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5036621 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 2 ноября в Украине зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее. Госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5935 человек, поправились 11937.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: