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Оккупанты ранили украинского воина

Четверг, 4 ноября 2021, 07:29
фото: штаб ООС

В течение суток 3 ноября в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, ранение получил военный ВСУ.

Источник: Минобороны

Подробности: Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Южного враг дважды обстреливал позиции украинских защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки русские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказано домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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