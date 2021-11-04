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В Крыму рекорд случаев Covid с начала пандемии

Четверг, 4 ноября 2021, 08:21
В Крыму рекорд случаев Covid с начала пандемии
фото: эльдар сарахман, уп

За сутки 3 ноября в оккупированном Крыму зафиксировано 752 новых случая коронавируса, это максимум с начала пандемии.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные так называемого Роспотребнадзора в оккупированном Россией Крыму

Детали: За 3 ноября зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе выздоровели 969 человек, умерли – 18. С начала пандемии в Крыму зафиксирован 99 721 случай коронавируса, выздоровели 87 658 человек, скончались – 3 067.

Напомним: В тот же день в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев.

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Темы: коронавирусэпидемияКрымоккупация
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