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В четверг состоится внеочередное заседание Верховной Рады

Четверг, 4 ноября 2021, 09:23
В четверг состоится внеочередное заседание Верховной Рады
Руслан Стефанчук. фото с сайта Верховной Рады

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады 4 ноября.

Источник: сайт ВРУ

Детали: Такое решение принято по требованию 155 народных депутатов. Согласно обнародованному документу, внеочередное заседание начнется в четверг сразу после очередного.

 

На повестке дня один вопрос - рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Что предшествовало: Оппозиционные фракции Верховной Рады собрали подписи для созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.

Украинская правда

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