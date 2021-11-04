В четверг состоится внеочередное заседание Верховной Рады
Четверг, 4 ноября 2021, 09:23
Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады 4 ноября.
Источник: сайт ВРУ
Детали: Такое решение принято по требованию 155 народных депутатов. Согласно обнародованному документу, внеочередное заседание начнется в четверг сразу после очередного.
На повестке дня один вопрос - рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Что предшествовало: Оппозиционные фракции Верховной Рады собрали подписи для созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.
Украинская правда