Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Флагман 6-го флота США вошел в Черное море: русские заявили, что отслеживают

Четверг, 4 ноября 2021, 12:22
Флагман 6-го флота США вошел в Черное море: русские заявили, что отслеживают

В российских военных структурах сообщают, что американский корабль USS Mount Whitney 4 ноября вошел в воды Черного моря, и россияне отслеживают его маневры.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороны РФ

Детали: На корабле осуществляют управление и руководство действиями Военно-морских сил США. Кроме того, он оснащен многими приборами радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой. Через боевое судно можно передать большие объемы данных по защищенным каналам спецсвязи.

В конце прошлой недели командование НАТО объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называлось поддержание безопасности и стабильности в регионе.

USS Mount Whitney – второй командный корабль типа Blue Ridge, флагманский корабль 6-го флота США. Вступил в строй 16 января 1971 года.

Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 году участвовал в операции на Гаити. С 2005 года – флагманский корабль 6-го флота США, базирующийся в итальянском порту Гаэта.

Предыстория:

  • 1 ноября американские военные сообщили, что USS Mount Whitney направляется в Черное море. Президент РФ Владимир Путин угрожал следить за ним "в прицел".
  • 30 октября в Черное море вошел еще один американский военный корабль, эсминец USS Porter.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcияЧерное мореСШАфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
НАТО
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: