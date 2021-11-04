Флагман 6-го флота США вошел в Черное море: русские заявили, что отслеживают

В российских военных структурах сообщают, что американский корабль USS Mount Whitney 4 ноября вошел в воды Черного моря, и россияне отслеживают его маневры.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороны РФ

Детали: На корабле осуществляют управление и руководство действиями Военно-морских сил США. Кроме того, он оснащен многими приборами радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой. Через боевое судно можно передать большие объемы данных по защищенным каналам спецсвязи.

В конце прошлой недели командование НАТО объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью операций называлось поддержание безопасности и стабильности в регионе.

USS Mount Whitney – второй командный корабль типа Blue Ridge, флагманский корабль 6-го флота США. Вступил в строй 16 января 1971 года.

Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 году участвовал в операции на Гаити. С 2005 года – флагманский корабль 6-го флота США, базирующийся в итальянском порту Гаэта.

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