Главой аппарата Рады назначили бывшего "смотрящего" за Разумковым

Верховная Рада проголосовала за назначение главой аппарата парламента Вячеслава Штучного, который когда-то уже занимал эту должность и по заказу Офиса президента следил за действиями спикера Дмитрия Разумкова.

Источник: заседание Рады в четверг

Детали: Соответствующее решение было поддержали 315 депутатов. Штучного назначили по представлению председателя ВР Руслана Стефанчука.

Во время выступления перед назначением Штучный пообещал обеспечить соблюдение регламента и ускорить процессы диджитализации в парламенте. Кроме того, на новой должности он планирует "плодотворно поработать" над законом о парламентской службе и создать исследовательскую службу и тренинговый центр для работников аппарата и народных депутатов.

Также Штучный собирается реформировать телеканал "Рада".

Должность руководителя аппарата Рады оставалась вакантной с 16 июля 2020 года.

Предыстория: Штучный уже возглавлял аппарат парламента с сентября 2019 по июль 2020 года. Как писала Украинская правда, тогда ему приплачивали в Офисе президента за то, чтобы он следил за действиями тогдашнего руководителя Рады Дмитрия Разумкова.