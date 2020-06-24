Банковая нашла "смотрящего", который следит за Разумковым – источники

В Офисе президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова.

Источник: статья УП "Мономеншинство. Как и почему разваливается фракция Зеленского"

Амбиции спикера не дают покоя Офиса президента, поэтому, чтобы контролировать действия Разумкова, на Банковой назначили "смотрящего" за председателем ВРУ. Им стал руководитель аппарата Рады Вячеслав Штучный.

Один из влиятельных депутатов "Слуги народа": "Дима как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал.

А потом вечером звонит Диме президент: "Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды". Дима говорит: "Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам".

Детали: Отмечается, что нынешний руководитель ОПУ Андрей Ермак обращается с Разумковым как с другом, но в то же время за спиной создает конфликты.

Собеседники в окружении спикера рассказывают, что он считает, что "покупка" Штучного не обошлась без Ермака.

По данным УП, люди Ермака прощупывают возможность снятия Разумкова с должности спикера - пока непублично.

Проблемы в Разумкова возникли не потому, что он что-то не так делает, или плохо работает, а потому, что председатель ВРУ демонстрирует свою самостоятельность.

За неполный год работы в парламенте Разумков выстроил ровные отношения со всеми фракциями, ездит с официальными поездками в регионы, что уже давно стало прерогативой президента.

Один из руководителей фракции "СН": "Мы уже даже подкалывали Диму, что он до президентских выборов готовится и ездит в турне".

В "Слуге народа" на Разумкова ориентируется около 30 депутатов. Это переформатированная так называемая "Группа 719", которая была названа в честь номера в отеле Rixos в Трускавце, в котором жил во время известного тренинга депутат Сергей Бабак.

Один из членов этой группы: "Дима эту группу не собирал, и не группировал, специально ничего такого не делал, чтобы не вызвать ревности на Банковой. Хотя мог. Но да, действительно, люди к нему тянутся. Разумков с нами коммуницирует, советуется с разных вопросов".