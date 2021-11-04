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"Слуга народа" может выгнать нардепа, "разочаровавшегося в политике партии"

Четверг, 4 ноября 2021, 14:41
Слуга народа может выгнать нардепа, разочаровавшегося в политике партии
Артём Дмитрук. фото с его Facebook

Политическая партия "Слуга народа" может провести свой съезд 20 или 27 ноября, на котором может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады, руководитель политсилы Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот (в ноябре) не так много осталось: послезавтра (6 ноября) его точно не будет, далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал.

Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука (вероятно, речь идёт о вступлении в партию) ... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии".

Детали: По словам Корниенко, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука, риторика которого чейчас идет вразрез с позицией "Слуги народа".

Что предшествовало: В одном из интервью в сентябре Дмитрук заявил о своем разочаровании "Слугой народа".

Напомним: На досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года в округе №133 Одесской области победил представитель партии "Слуга народа" мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу на тот момент 26-летний Артем Дмитрук.

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Темы: Слуга народа
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