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Трёх живых волков пытались вывезти из Украины под видом собак

Четверг, 4 ноября 2021, 15:08
Трёх живых волков пытались вывезти из Украины под видом собак

Киевские правоохранители предотвратили 3 ноября незаконный вывоз трех живых волков в Непал через аэропорт "Борисполь".

Источник: facebook-страница киевского управления Государственной таможенной службы, пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Киевские таможенники разоблачили дерзкую попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" живых животных – трех молодых волков.

Так называемые "собаки" издавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были похожи на милых и привычных лаек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса.

Серые волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в "Фельдман экопарк".

Детали: Отправителем был гражданин Индии.

В таможне сообщили, что животных хотели провезти под видом собак породы "сибирская лайка", не являющейся чересчур ценной (15 тыс. грн за особь).

Окончательное определение биологического вида животных выполнят специалисты. Таможенники составляют протокол за нарушение таможенных правил, ведь отправитель не имел должным образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков, а именно разрешения CITES, документов о праве приобретения животных и ветеринарного свидетельства.

Напомним: 2 ноября украинские пограничники пресекли необычную попытку контрабанды: мужчина въезжал из России с иконой, наклеенной на спине.

Украинская правда

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Темы: контрабандатаможняПограничная служба
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