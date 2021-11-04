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Зеленский должен ветировать закон об финотчетах партий – Честно

Четверг, 4 ноября 2021, 16:34

Общественное движение "Честно" заявляет, что президент Владимир Зеленский должен ветировать закон о возобновлении финансовой отчетности партий, потому что этот документ позволит политическим силам и дальше скрывать, на что они потратили миллионы гривен из бюджета.

Источник: "Честно"

Детали: В общественном движении подчеркнули, что принятый 2 ноября законопроект 5253-1 не возобновляет полноценную отчетность. Депутаты проголосовали только за представление ранее не представленных отчетов, при этом они не изъяли из закона о политических партиях норму, которая и позволяла не подавать финотчетность.

"Честно" отмечает, что депутаты знали о том, что законопроект полностью не восстанавливает финотчетность, еще до голосования. Но когда рассматривали соответствующую поправку (об исключении из законодательства нормы, позволявшей не подавать отчетность – ред.), то ее не поддержали.

"Честно" подчеркивает, что единственный способ исправить ошибку – вето президента и возвращение закона на доработку.

Причин для этого несколько:

  • документ не достиг основной поставленной цели – возобновление отчетности,
  • по крайней мере две поддержанные поправки к законопроекту коррупциогенны и должны быть либо видоизменены, либо полностью исключены из текста документа.

В "Честно" объяснили – если этого не произойдет, то украинцы рискуют остаться без финотчетности партий на неопределенный период. В частности, избиратели могут не узнать, куда потратили рекордные для госфинансирования партий 886 миллионов гривен, предусмотренных в бюджете на 2022 год.

Почему это важно: Из-за отсутствия финансовых отчетов партий граждане не имеют доступа к критически важной информации о том, как собирают и тратят деньги те, кто руководит страной или стремится ею управлять.

Промедление с восстановлением отчетности "Честно" связывает с повышением эффективности работы НАПК. В конце 2020 и в начале 2021 года по итогам проверки партийной отчетности Нацагентство трижды принимало решение о приостановлении государственного финансирования – партиям "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа"

Предыстория:

  • 30 марта 2020 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые призваны смягчить негативное влияние пандемии и карантина. Но, если послабления для бизнеса (уплата налогов, представление отчетности) были рассчитаны только на несколько месяцев, то политическим партиям разрешили не подавать финотчеты до завершения "осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни".
  • В начале 2021 года Верховная Рада сделала определенные шаги в вопросе восстановления отчетности. Соответствующий законопроект (№4611) одобрил профильный комитет, однако за 8 месяцев его так и не вынесли на голосование в сессионный зал.
  • В октябре стало известно, что парламентские политсилы не отчитались, куда потратили 1,5 миллиарда гривен, полученных из госбюджета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радапартииденьгибюджет
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