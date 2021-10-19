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Партии не показали, на что потратили 1,5 млрд бюджетных гривен – Честно

Вторник, 19 октября 2021, 13:45
Фото с сайта ВР

Парламентские политсилы не отчитались, куда потратили 1,5 миллиарда гривен, полученных из госбюджета.

Источник: Общественное движение "Честно", которое проанализировало информацию на сайте НАПК и в электронном реестре отчетности политических партий POLITDATA

Дословно: "Уже около 1,5 года не подают отчетности большинство парламентских партий, получающих государственное финансирование. В 2020-2021 годах они получили из карманов налогоплательщиков почти 1 миллиард гривен базового государственного финансирования и еще почти 0,5 миллиарда компенсации расходов на ведение избирательной кампании. Из-за отсутствия отчетов невозможно выяснить, как партии распоряжаются этими средствами".

Детали: "Честно" отмечает, что формально партии не нарушают никаких законов, но они игнорируют все принципы прозрачности.

Несмотря на отсутствие отчетов, в проект бюджета-2022 на финансирование партий предусмотрели рекордные 886 миллионов гривен.

По данным "Честно", количество партий, которые подают финансовые отчеты, системно уменьшается еще с начала 2020 года.

Если отчеты за первый квартал 2020 года подала 251 партия, то за первый квартал этого года – 75, а за второй квартал – только 28 или 7,4% от общего количества зарегистрированных в Украине политических сил (около 380). 

 

Для справки: 30 марта 2020 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые призваны смягчить негативное влияние пандемии и карантина. Но, если послабления для бизнеса (уплата налогов, представление отчетности) были рассчитаны только на несколько месяцев, то политическим партиям разрешили не подавать финотчеты до завершения "осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни".

В начале 2021 года Верховная Рада сделала определенные шаги в вопросе восстановления отчетности. Соответствующий законопроект (№4611) одобрил профильный комитет, однако за 8 месяцев его так и не вынесли на голосование в сессионный зал.

Почему это важно: Из-за отсутствия финансовых отчетов партий граждане не имеют доступа к критически важной информации о том, как собирают и тратят деньги те, кто руководит страной или стремится ею управлять.

Промедление с восстановлением отчетности "Честно" связывает с повышением эффективности работы НАПК. В конце 2020 и в начале 2021 года по итогам проверки партийной отчетности Нацагентство трижды принимало решение о приостановлении государственного финансирования – партиям Батькивщина, Голос и Слуга народа.

Темы: партииВерховная Рададеньги
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