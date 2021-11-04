У водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль у водителя, не уплачивавшего штрафы за превышение скорости.

Источник: заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Facebook

Прямая речь Гайченко: "Сказано – сделано. Первый изъятый ​​в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД относительно наведения порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, в нетрезвом состоянии быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной".

Фото С Facebook Гайченко

Детали: Замминистра добавил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

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