У водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы
Четверг, 4 ноября 2021, 17:12
Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль у водителя, не уплачивавшего штрафы за превышение скорости.
Источник: заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Facebook
Прямая речь Гайченко: "Сказано – сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД относительно наведения порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, в нетрезвом состоянии быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной".
Детали: Замминистра добавил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.
Предыстория:
- Ранее Государственная исполнительная служба заявила, что будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.
Украинская правда