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У водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Четверг, 4 ноября 2021, 18:12
ФОТО С FACEBOOK ГАЙЧЕНКО 

Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль у водителя, не уплачивавшего штрафы за превышение скорости.

Источник: заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Facebook

Прямая речь Гайченко: "Сказано – сделано. Первый изъятый ​​в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД относительно наведения порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, в нетрезвом состоянии быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной". 

 
Фото С Facebook Гайченко 

Детали: Замминистра добавил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ХарьковМинюставтоштрафы
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