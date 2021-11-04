Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Четверг, 4 ноября 2021, 17:12
У водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы
ФОТО С FACEBOOK ГАЙЧЕНКО 

Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль у водителя, не уплачивавшего штрафы за превышение скорости.

Источник: заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Facebook

Прямая речь Гайченко: "Сказано – сделано. Первый изъятый ​​в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД относительно наведения порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, в нетрезвом состоянии быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной". 

 
Фото С Facebook Гайченко 

Детали: Замминистра добавил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковМинюставтоштрафы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: