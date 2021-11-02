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У водителей, не платящих штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто. Начнут с Харькова

Вторник, 2 ноября 2021, 17:29
иллюстративная фотография Unsplash

Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.

Источник: замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в комментарии "Borg.Expert", цитирует Минюст

Детали: По его словам, триггером к такой радикальной позиции Минюста по делам в отношении должников, не уплачивающих штрафы за нарушение ПДД из-за значительного превышения скорости, стали резонансные ДТП в Харькове.

Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова.

Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии – и по всей Украине. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час.

Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких "скоростных" нарушителей.

Прямая речь: "Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди.

Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители быстрой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан.

Дополнительно: По данным журналистов, в Харькове сейчас таких "системных" нарушителей скоростного режима езды насчитывается до 10 человек, в Киеве - до 30. Всего по Украине - почти полторы сотни водителей.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: автоДТПХарьков
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