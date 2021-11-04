Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Лавре митрополит Павел с "братьями" поскандалил с журналистами

Четверг, 4 ноября 2021, 19:41
Скриншот из видео

В Киево-Печерской лавре возник конфликт между митрополитом Павлом, его "братьями" и журналистами, которые вели трансляцию тушения пожара в святыне – один из батюшек выхватил у журналиста телефон, а владыка Павел призвал "ничего не отдавать" представителю СМИ.

Источник: видео на странице "Магнолия-ТВ" в Facebook

Детали: Как видно из видео, к съемочной группе "Магнолия-ТВ" подошел мужчина в рясе (позже он представился отцом Арсением – ред.), сказал не снимать в Лавре и силой забрал у журналиста телефон. 

 
Скриншот из видео 

После этого отец Арсений пошел к группе других представителей духовенства, среди которых был и скандально известный настоятель Лавры Павел.

Журналист последовал за ним и просил отдать телефон, добавив, что он выполняет профессиональные обязанности – ведет прямой эфир, а это его оборудование. Он также заявил, что вызовет полицию.

Прямая речь митрополита Павла: "Не отдавай ничего. Вычеркни – тогда отдай. Вас пригласил кто-нибудь? Я вас пригласил? Какое (чрезвычайное событие – ред.)? Вы помогли? Вы помогли заливать? Не надо, ничего не давай. Все. С богом".

Позже отец Арсений предложил отойти в сторону, мол, там отдаст телефон.

Он потребовал у журналиста стереть видео на телефоне, а у оператора перестать снимать и удалить видео из камеры.

Почему это важно: Такие действия представителей церкви являются препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. За это предусмотрена уголовная ответственность (статья 171 УКУ).

В частности, незаконное изъятие собранных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, и любое другое преднамеренное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности – наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Читайте также: Семь "смертных" грехов владыки Павла

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевцерковьСМИскандал
powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион

"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве

Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением

Месенджер Telegram меняет принцип работы

США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ

Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ

Все новости...
Киев
Захват Кабмина с гранатой: суд отпустил подозреваемого ветерана под домашний арест
Настало время децентрализовать Киев
В Киеве декоммунизировали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака
Последние новости
19:59
В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды
19:27
Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион
19:08
Услуги в приложении "Дія" будут недоступны одну ночь
19:02
"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве
18:51
Грузинская оппозиция начала протестную акцию под тюрьмой, где держат Саакашвили
18:27
Германия возвращает посла в Афганистан, он начнет контакт с талибами
17:56
Приватбанк остановит транзакции по карточкам и работу Приват24 на одну ночь
17:48
Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением
17:36
Словакия: из-за конфликта внутри коалиции невозможно принять ключевые реформы
17:28
Месенджер Telegram меняет принцип работы
Все новости...