В Лавре митрополит Павел с "братьями" поскандалил с журналистами

В Киево-Печерской лавре возник конфликт между митрополитом Павлом, его "братьями" и журналистами, которые вели трансляцию тушения пожара в святыне – один из батюшек выхватил у журналиста телефон, а владыка Павел призвал "ничего не отдавать" представителю СМИ.

Источник: видео на странице "Магнолия-ТВ" в Facebook

Детали: Как видно из видео, к съемочной группе "Магнолия-ТВ" подошел мужчина в рясе (позже он представился отцом Арсением – ред.), сказал не снимать в Лавре и силой забрал у журналиста телефон.

Скриншот из видео

После этого отец Арсений пошел к группе других представителей духовенства, среди которых был и скандально известный настоятель Лавры Павел.

Журналист последовал за ним и просил отдать телефон, добавив, что он выполняет профессиональные обязанности – ведет прямой эфир, а это его оборудование. Он также заявил, что вызовет полицию.

Прямая речь митрополита Павла: "Не отдавай ничего. Вычеркни – тогда отдай. Вас пригласил кто-нибудь? Я вас пригласил? Какое (чрезвычайное событие – ред.)? Вы помогли? Вы помогли заливать? Не надо, ничего не давай. Все. С богом".

Позже отец Арсений предложил отойти в сторону, мол, там отдаст телефон.

Он потребовал у журналиста стереть видео на телефоне, а у оператора перестать снимать и удалить видео из камеры.

Почему это важно: Такие действия представителей церкви являются препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. За это предусмотрена уголовная ответственность (статья 171 УКУ).

В частности, незаконное изъятие собранных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, и любое другое преднамеренное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности – наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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