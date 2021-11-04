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Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств

Четверг, 4 ноября 2021, 21:00
Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств
Скриншот из видео

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых собирались ввести санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания и там часто не было доказательной базы.

Источник: Аваков в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь Авакова: "Когда СНБО у нас превратилось на хайпе – абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций – это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать.  

Потому что каждое СНБО я приходил – я, член СНБО, не маленький, не последний – я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого (заседания – ред.) выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну, у меня таких справок полон стол завален – они половина неправда, а половина – их надо дорабатывать. На основании чего (внесена фирма – ред.)?".  

Детали: Аваков также рассказал, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в папке вообще не было. И якобы секретарь СНБО Алексей Данилов на это спокойно отвечал – мол, просто не успели размножить.

По словам бывшего министра, это "гигантская проблема" и "упрощение ситуации". Он также уверен, что "санкции против граждан Украины вводить нельзя".

"В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса", – подытожил Аваков.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковСНБОсанкции
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