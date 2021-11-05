Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения" – "Схемы"

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Источник: расследование "Схем"

Детали: Журналисты обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, участником которого был Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее в МИДе заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он "участвовал, то тоже должен нести ответственность".

Комментировать найденные "Схемами" факты Демченко пока отказался.

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "харьковские соглашения".

От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский газ для Украины.

"В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, и договоренностей, и компромисса", – отметил он.

Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ "Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия", а сами договоренности "идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть увереннымы в транзите российского газа потребителям в Европе".

На том же заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашениям и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации, как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота (…)

Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.

Позиция комитета нацбезопасности тогда разделилась: 7 депутатов проголосовали "за" ратификацию "харьковских соглашений" в ВР и 7 – "против". Поэтому комитет рекомендовал только рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале. На следующий день, 27 апреля 2010 года, ВР большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации "харьковских соглашений". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы".

Уголовное производство открыли "в отношении служебных лиц органов государственной власти".

По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений имеют все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы.

На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: "Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность".

Ранее в МИДе в ответ на запрос журналистов заявляли, что он "не был причастен к подготовке харьковских соглашений".

"Схемы" направили ряд вопросов Демченко, который сейчас работает в СНБО, с просьбой о комментарии. В ведомстве ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".

Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского, а с июня 2020 – первым заместителем секретаря СНБО.