Новое дело против Порошенко: следствие считает, что он готовил "Харьковские соглашения"

Следствие подозревает, что пятый президент Украины Петр Порошенко, находясь на посту министра иностранных дел, якобы был причастен к подготовке "Харьковских соглашений" – документа, который позволил Черноморскому флоту РФ остаться в Крыму до 2042 года. В окружении Порошенко эти обвинения называют абсурдными, подчеркивая, что на момент подписания соглашений он уже не занимал должность.

Источник: статья УП "Как дела? Что происходит с расследованиями против Порошенко"

Детали: По версии следствия, Порошенко, находясь на посту министра иностранных дел в последние недели своей каденции, якобы был причастен к подготовке текста "Харьковских соглашений".

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Он возглавлял МИД в период президентства Виктора Ющенко и был уволен с должности 11 марта 2010 года. Последние две недели работы на этой должности он проработал при Викторе Януковиче, который стал президентом 25 февраля. При этом сами соглашения подписали более чем через месяц после отставки Порошенко.

В окружении пятого президента обвинения считают политически мотивированными и "абсурдными":

"Это очень интересно: оказывается не Грищенко, Демченко, Левочкин или кто там еще этим занимался, а Порошенко, которого даже тогда не было уже в должности, готовил эти "Харьковские соглашения". Ну просто абсурд".

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В рамках этого производства уже прошли обыски у Константина Елисеева – тогдашнего заместителя министра иностранных дел и советника Порошенко по международным вопросам.

Также МИД и другие ведомства уже получают запросы на выемку документов, связанных с "Харьковскими соглашениями".

Справочно: Харьковские соглашения – договоренность между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанная 21 апреля 2010 года на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которой срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.

Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. Зато "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Из-за этих преступных действий в конце 2013 - начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных РФ, их военной техники превышала установленные базовыми соглашениями количественные уровни, в частности в Севастополе находилось по меньшей мере: 2 тыс. 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. РФ тайно модернизировала свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.

Соглашение ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой Российской Федерации 27 апреля 2010 года.

На тот момент Петр Порошенко уже не возглавлял МИД.

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