Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ

Пятница, 5 ноября 2021, 01:49
Оккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ
фото из открытых источников

В Луганской области оккупанты обстреляли КПВВ "Золотое", применяя миномет.

Источник: штаб ООС

Дословно: "03.11.2021 с 18.57 по 19.25 со стороны позиций незаконных вооруженных формирований ОРЛО в районе Золотое-5 был произведен обстрел КПВВ "Золотое" с применением миномета калибра 82 мм".

"Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия".

Детали: В результате обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.

Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: