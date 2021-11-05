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Оккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ

Пятница, 5 ноября 2021, 02:49
фото из открытых источников

В Луганской области оккупанты обстреляли КПВВ "Золотое", применяя миномет.

Источник: штаб ООС

Дословно: "03.11.2021 с 18.57 по 19.25 со стороны позиций незаконных вооруженных формирований ОРЛО в районе Золотое-5 был произведен обстрел КПВВ "Золотое" с применением миномета калибра 82 мм".

"Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия".

Детали: В результате обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.

Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ.

 
 

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвойнаДонбасс
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