Оккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ

В Луганской области оккупанты обстреляли КПВВ "Золотое", применяя миномет.

Источник: штаб ООС

Дословно: "03.11.2021 с 18.57 по 19.25 со стороны позиций незаконных вооруженных формирований ОРЛО в районе Золотое-5 был произведен обстрел КПВВ "Золотое" с применением миномета калибра 82 мм".

"Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия".

Детали: В результате обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.

Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ.