Оккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ
Пятница, 5 ноября 2021, 01:49
В Луганской области оккупанты обстреляли КПВВ "Золотое", применяя миномет.
Источник: штаб ООС
Дословно: "03.11.2021 с 18.57 по 19.25 со стороны позиций незаконных вооруженных формирований ОРЛО в районе Золотое-5 был произведен обстрел КПВВ "Золотое" с применением миномета калибра 82 мм".
"Указанные факты свидетельствуют о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия".
Детали: В результате обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.
Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ.
Украинская правда