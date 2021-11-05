США готовы заплатить $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ

Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.

Источник: Госдеп

Дословно: "Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать лиц (или их местонахождение), занимающих руководящие должности в транснациональной организованной преступной группе DarkSide.

Кроме того, Департамент предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов США за информацию, которая может привести к аресту и/или осуждению в любой стране лиц, которые пытались или участвовали в процессе вымогательства организацией DarkSide".

Напомним: