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США готовы заплатить $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ

Пятница, 5 ноября 2021, 04:46
фото из открытых источников

Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.

Источник: Госдеп

Дословно: "Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать лиц (или их местонахождение), занимающих руководящие должности в транснациональной организованной преступной группе DarkSide.

Кроме того, Департамент предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов США за информацию, которая может привести к аресту и/или осуждению в любой стране лиц, которые пытались или участвовали в процессе вымогательства организацией DarkSide".

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что DarkSide проникло в сеть Colonial и получило почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.
  • DarkSide разрабатывает программное обеспечение, используемое для шифрования и кражи данных, затем учит "аффилированных лиц", которые получают инструментарий, содержащий программное обеспечение, шаблон электронного письма с запросом вымогателя и обучение, как проводить атаки. Затем киберпреступники-партнеры выплачивают DarkSide процент от своих доходов от любых успешных атак программ-вымогателей.
  • Преступная группировка DarkSide, которая, как считается, стоит за кибератакой на американский трубопровод Colonial Pipeline, - из России.

Украинская правда
Темы: СШАхакеры
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