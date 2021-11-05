Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за наплыва авто в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта

Пятница, 5 ноября 2021, 09:54
иллюстративная фотография с сайта Unsplash

В Киеве из-за скопления автомобилей есть задержки в работе общественного транспорта.

Источник: Киевпасстранс в Телеграмме

Детали: По причине скопления автотранспорта есть задержки в движении автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича.

На место вызвали полицию.

Сообщается о введении оперативного положения №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Напомним: В столице с 1 ноября действуют строгие карантинные ограничения: проезд в общественном транспорте возможен только при наличии сертификата о прививках от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на агтиген, действующих в течение 72 часов.

Украинская правда
Темы: Киевавтотранспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко

Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы

фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Все новости...
Киев
Умер руководитель киевского театра на Подоле Малахов
Киев выпустил облигаций на 300 миллионов
Скандал в Лавре с журналистами: полиция возбудила производство
Последние новости
21:37
Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко
21:23
Нападение с ножом в поезде в Германии: полиция исключает исламистский теракт
20:46
Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности
20:07
Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы
19:45
Украина осудила покушение на премьера Ирака
19:12
Новости экономики: отмена решения по Осокорках, остановка назначения главы налоговой
18:59
"Шахтер" одолел "Колос" и обошел "Динамо"
18:53
В "Борисполе" обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов
18:27
фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца
18:02
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы
Все новости...