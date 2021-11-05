Из-за наплыва авто в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта
Пятница, 5 ноября 2021, 08:54
В Киеве из-за скопления автомобилей есть задержки в работе общественного транспорта.
Источник: Киевпасстранс в Телеграмме
Детали: По причине скопления автотранспорта есть задержки в движении автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича.
На место вызвали полицию.
Сообщается о введении оперативного положения №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Напомним: В столице с 1 ноября действуют строгие карантинные ограничения: проезд в общественном транспорте возможен только при наличии сертификата о прививках от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на агтиген, действующих в течение 72 часов.
Украинская правда