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Из-за наплыва авто в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта

Пятница, 5 ноября 2021, 08:54
Из-за наплыва авто в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта
иллюстративная фотография с сайта Unsplash

В Киеве из-за скопления автомобилей есть задержки в работе общественного транспорта.

Источник: Киевпасстранс в Телеграмме

Детали: По причине скопления автотранспорта есть задержки в движении автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича.

На место вызвали полицию.

Сообщается о введении оперативного положения №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Напомним: В столице с 1 ноября действуют строгие карантинные ограничения: проезд в общественном транспорте возможен только при наличии сертификата о прививках от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на агтиген, действующих в течение 72 часов.

Украинская правда

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Темы: Киевавтотранспорт
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