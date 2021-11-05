Кличко уволил своего заместителя: медленно строит мост

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

Источник: пресс-служба со ссылкой на заявление Кличко во время Коллегии Киевской городской государственной администрации

Прямая речь Кличко: "Киевляне требуют мост от меня. И будут вспоминать не вас, что вы не выполнили взятое передо мной обязательство! Необходимо менять менеджера проекта.

Я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автомобильное движение в конце этого года, – Александра Густелева. Александр Александрович, чтобы не водить юридических хороводов, жду вашего заявления".

Детали: Кличко рассказал, что утром решил без предупреждения заехать посмотреть, что происходит на Подольско-Воскресенском мосту, и увидел, что там "мало что происходит".

Мэр заявил, что "все, что было нужно, чтобы завершить работы по запуску автомобильного движения, было обеспечено – и финансово, и организационно", но отвечающий за объект Густелев не смог рационально организовать работу.

Кличко также добавил, что ждет совещания ответственных специалистов – транспортного департамента, представителей подрядчика, и всех других, кто вовлечен в запуск объекта, чтобы "оперативно решать, как двигаемся дальше".