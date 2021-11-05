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В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ

Пятница, 5 ноября 2021, 10:24
В ЕС согласовали исключение Украины из зеленого списка на следующей неделе - СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА UNSPLASH

Послы ЕС на заседании в пятницу согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для поездок на следующей неделе в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного списка стран, откуда путешествия считаются безопасными", – сообщил журналист в Twitter.

Ожидается, что окончательно решение будет оформлено в начале следующей недели.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы.

Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка" для путешествий.

В МИД также публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Темы: ЕСтуризмУкраина
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