Ляшко рассказал, когда будет доступна бустерная доза covid-вакцины

Бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь Ляшко в кулуарах парламента: "Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двукратной вакцинации против коронавирусной болезни".

Детали: Министр уточнил, что по состоянию на сегодняшний день такую ​​отметку пересек только город Киев (в столице 55% вакцинированных по крайней мере одной дозой).

По словам Ляшко, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.