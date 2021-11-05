Ляшко рассказал, когда будет доступна бустерная доза covid-вакцины
Пятница, 5 ноября 2021, 11:40
Бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко
Прямая речь Ляшко в кулуарах парламента: "Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двукратной вакцинации против коронавирусной болезни".
Детали: Министр уточнил, что по состоянию на сегодняшний день такую отметку пересек только город Киев (в столице 55% вакцинированных по крайней мере одной дозой).
По словам Ляшко, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.