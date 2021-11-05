В Раде подумывали делать ковид-тесты нардепам за госсчет. Корниенко объяснил, почему не будут

Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко говорит, что вопрос возможности тестировать на коронавирус депутатов за государственные средства обсуждался, но денег на это в смете парламента не нашли.

Источник: Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента 5 ноября, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Нет бесплатного тестирования (на выявления коронавирусной болезни COVID-19) для депутатов. Это все чушь, которую распространяют в медиа специально настроенные люди и путают и депутатов в том числе, хотя мы уже их информировали.

Это все (тестирование) будет проводиться за пределами Верховной Рады: будут специальные пункты тестирования, как обычные на антиген, и на коммерческой основе и депутаты, и не депутаты, и сотрудники аппарата (парламента), и представители медиа (смогут сделать там тест). Более того, они (центры для проведения тестов) будут просто на улице расположены".

Детали: При этом Корниенко отметил, что вопрос касательно возможности проводить тестирование депутатов за государственные средства обсуждался, после чего стало понятно, "что исходя из сметы Верховной Рады, нет таких статей, нет таких возможностей".

"Есть медицинское обслуживание, но оно не бюджетируется на Верховую Раду, а на Государственное управление делами, а это совсем другая история - это не мы", - уточнил политик.



Кроме того, он напомнил, что в отелях "Национальный" и "Киев" работают пункты вакцинации от COVID-19, которые со следующей недели "заработают на полную мощность".

По словам Корниенко, более детальная информация о режиме их работы будет обнародована на сайте ВР с понедельника, 8 ноября.



Прямая речь: "В Раде есть пункты, но просто доступ в парламент ограничен соответствующими протоколами. Поэтому мы решили открыть пункты вакцинации в отелях, которые находятся в управлении Верховной Рады, но в которых нет ограниченного доступа. А пункты вакцинации в Раде также работают, в амбулатории, и у нас здесь, в медицинском кабинете на первом этаже (здания по улице Грушевского, 5).

Что предшествовало: На заседании 2 ноября народные депутаты поддержали постановление, предусматривающее, что в здания Верховной Рады с 15 ноября можно будет попасть только с ковид-сертификатом, свежим ПЦР-тестом или справкой о том, что человек переболел Covid-19.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех человек в парламенте, заявляющих, что они не будут вакцинироваться. Они все трое из монобольшинства – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.