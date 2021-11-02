Как все: нардепы смогут ходить в Раду только с ковид-сертификатом или тестом

Народные депутаты поддержали постановление, предусматривающее, что в здания Верховной Рады с 15 ноября можно будет попасть только с ковид-сертификатом, свежим ПЦР-тестом или справкой о том, что человек переболел Covid-19.

Источник: трансляция внеочередного заседания парламента

Детали: Проект постановления №6154 поддержали 279 народных депутатов.

Допуск в помещения административных зданий Верховной Рады, в частности для народных депутатов и работников СМИ, разрешается при наличии одного из следующих документов:

документа, подтверждающего получение вакцинации от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 год) или в соответствии с заключенными Украиной международными договоров о взаимном признании документов о вакцинации от Covid-19;

иностранного Covid-сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;

отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), проведенного не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 48 часов до предъявления документа;

справки о выздоровлении человека от Covid-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал, что комитет предлагает организовать пункты вакцинации в помещениях ВР на пленарные недели, а также ввести новые требования "с момента оборудования техническими средствами, но не позднее 15 ноября".

Вице-спикер Елена Кондратюк сказала, что у нардепов есть время привыкнуть к этим правилам до 15 ноября (8-12 ноября депутаты работают в комитетах) и призвала нардепов воздержаться от использования фейковых документов.

Она также напомнила, что возле Верховной Рады будут работать центры вакцинации в гостиницах "Национальный" и "Киев".

Спикер Руслан Стефанчук во время разбирательства призывал депутатов надеть маски и показал, как их правильно носить.

После голосования за постановление №6154 народные избранники приступили к ужесточению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, – первое чтение законопроекта №6084.

После заседания ВР Радуцкий на брифинге сказал, что в тестовом режиме пункты вакцинации и технические возможности проверки сертификатов должны появиться на этой неделе, а с 15 ноября они будут обязательно. Это аппарат ВР попросил дать время подготовиться, чтобы не было очередей.

Радуцкий также уточнил, что два депутата от "Слуг народа", не голосовавших за постановление 6154, "говорят о 5G и обо всем остальном", поэтому убеждать их нет смысла.

По его словам, тесты на коронавирус в парламенте будут делать лаборатории, аппарат ВР не будет закупать тест-системы.

Напомним: Киев с 1 ноября находится в красной зоне эпидемической опасности, в столице ужесточены ограничения: в общественный транспорт, заведения питания, спортзалы и кинотеатры можно зайти только с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или отрицательным ПЦР-тестом давностью не более трех суток. Школам рекомендовано работать дистанционно.