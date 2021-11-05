Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще одна область переходит в "красную" зону Covid

Пятница, 5 ноября 2021, 15:23
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Волынской области".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Это уже 17-й регион в Украине, учитывая столицу, который переходит в "красную" зону.

 

Напомним: 

  • С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • Позже с 1 ноября в "красную" зону отправили столицу – Киев.

Украинская правда
Темы: Covid-2019карантинВолынская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко

Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы

фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Все новости...
Covid-2019
Больничные не будут оплачивать отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации
В оккупированном Крыму – снова антирекорд заболеваемости Covid
Родственники штурмовали Сovid-больницу в Николаеве: Минздрав отправляет чиновника проверить
Последние новости
02:52
Спустя почти 2 года США открывают границы туристам из Великобритании
01:55
В школах США детей будут вакцинировать от коронавируса
00:57
МИД предостерегает украинцев от поездок в Эфиопию
00:33
44 талиба стали губернаторами и руководителями полиции Афганистана
23:48
В РФ показали пропагандистский фильм об Украине с Ющенко, Кузьминым и Шарием
22:58
В соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
22:26
Выборы мэра Харькова: суд отказал ОПОРЕ в исках, хотя и признал несовпадения
21:37
Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко
21:23
Нападение с ножом в поезде в Германии: полиция исключает исламистский теракт
20:46
Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности
Все новости...