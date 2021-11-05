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Еще одна область переходит в "красную" зону Covid

Пятница, 5 ноября 2021, 14:23
Еще одна область переходит в красную зону Covid
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Волынской области".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Это уже 17-й регион в Украине, учитывая столицу, который переходит в "красную" зону.

 

Напомним: 

  • С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • Позже с 1 ноября в "красную" зону отправили столицу – Киев.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019карантинВолынская область
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