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Еще 7 областей отправили в "красную" зону Covid-19, теперь их 15

Среда, 27 октября 2021, 10:25
Еще 7 областей отправили в красную зону Covid-19, теперь их 15
фото: Эльдар Сарахман УП

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила в "красную" зону распространения коронавируса с 30 октября еще 7 областей.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

 

Также для полностью вакцинированных будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Что было раньше: По состоянию на 23 октября в Украине "красными" были 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.

С 26 октября Ровенская и Николаевская области официально станли "красными".

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее.

Украинская правда

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Темы: карантинCovid-2019коронавирус
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