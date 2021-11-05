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Зеленский подписал закон об олигархах

Пятница, 5 ноября 2021, 14:56
Зеленский подписал закон об олигархах
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году".

Детали: Речь идет о законе № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Сейчас документ направили для официального опубликования.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня опубликования.

О законе:

Согласно принятому закону, определять олигархов будет СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.

Олигарх - человек, имеющий значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Олигархами будут называть людей, которые соответствуют не менее 3 прописанным в законе критериям:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на СМИ;
  • является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение;
  • подтвержденная стоимость активов человека (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) превышает 2 миллиарда 270 млн гривен.

СНБО также будет заниматься реестром олигархов. В реестре будут указываться данные олигарха, его активы и перечень политиков, к работе которых он причастен.

Если лицо попало в список олигархов, то к нему применяют ряд ограничений.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

Также люди из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем. 

Предыстория: 

  • Закон об олигархах стал камнем преткновения в отношениях Владимира Зеленского и уже бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.
  • Разумков летом хотел внести правки ко второму чтению в законопроект президента о деолигархизации Украины, чтобы забрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто – нет.
  • Когда Разумков отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию, это стало последней каплей для Зеленского – и последний член его изначальной команды лишился высокого поста.

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Украинская правда

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Темы: олигархизаконодательствоЗеленскийВерховная Рада
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