Разумков попытается изменить законопроект Зеленского об олигархах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзации Украины. Их цель отобрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто - нет.

Источник: брифинг Разумкова в пятницу

Прямая речь: "Обязательно буду предлагать (поправки - УП)... Относительно СНБО, я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться и надеюсь, они будут поддержаны".

Детали: Глава парламента объяснил, что поправки будут касаться "изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов".

Разумков отметил, что к этому законопроекту вряд ли будет применена специальная процедура, которая позволяет избежать долгого прохождения большого количества поправок. Он пояснил, что такие изменения регламента были сделаны лишь под так называемый "антиколомойський" законопроект о банках, который депутаты завалили тысячами поправок и поэтому рассмотрение затягивалось.

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