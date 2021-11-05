Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Мы не сопровождаем частные поездки": посольство ответило на обвинения оппозиции

Пятница, 5 ноября 2021, 16:37
посол украины в сша оксана маркарова, фото: дмитрий ларин, уп

Посольство Украины в США объяснило, что частные поездки государственных служащих за границу не сопровождаются дипломатическими учреждениями Украины за границей.

Источник: комментарий посольства Украины в США "Украинской правде"

Детали: Посольство в своем комментарии УП сообщило, что поездки, о которых говорит оппозиция, – частные.

Также отмечается, что МИД последовательно поддерживает деятельность нардепов и развитие международного межпарламентского взаимодействия.

Дословно: "Посольство Украины в США, как и любое зарубежное дипломатическое учреждение Украины, обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины.

Напоминаем, что обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации).

В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

Кроме того, для обеспечения визита за границу дипломатические учреждения используют средства из государственного бюджета. Без официального согласования визита выделение таких средств невозможно".

Напомним: Ранее "ЕС" и "Голос" заявляли, что власти ограничивают политическую деятельность оппозиции, блокируя командировку делегаций нардепов в США.

Украинская правда
Темы: СШАМИДдипломатические отношенияЕвропейская солидарностьГолос
powered by lun.ua
Главное сегодня

Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко

Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы

фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Все новости...
США
Оппозиция заявляет, что Офис президента блокирует визиты її делегаций в США
Помощник Байдена заразился коронавирусом – СМИ
Севастополь здорового человека. Как живет город без духовных скреп
Последние новости
04:47
Иран начал военные учения возле Персидского залива
03:48
В России хотят посадить на 7 лет подростка, забросавшего снежками авто ФСБ
02:52
Спустя почти 2 года США открывают границы туристам из Великобритании
01:55
В школах США детей будут вакцинировать от коронавируса
00:57
МИД предостерегает украинцев от поездок в Эфиопию
00:33
44 талиба стали губернаторами и руководителями полиции Афганистана
23:48
В РФ показали пропагандистский фильм об Украине с Ющенко, Кузьминым и Шарием
22:58
В соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
22:26
Выборы мэра Харькова: суд отказал ОПОРЕ в исках, хотя и признал несовпадения
21:37
Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко
Все новости...