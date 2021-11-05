"Мы не сопровождаем частные поездки": посольство ответило на обвинения оппозиции

Посольство Украины в США объяснило, что частные поездки государственных служащих за границу не сопровождаются дипломатическими учреждениями Украины за границей.

Источник: комментарий посольства Украины в США "Украинской правде"

Детали: Посольство в своем комментарии УП сообщило, что поездки, о которых говорит оппозиция, – частные.

Также отмечается, что МИД последовательно поддерживает деятельность нардепов и развитие международного межпарламентского взаимодействия.

Дословно: "Посольство Украины в США, как и любое зарубежное дипломатическое учреждение Украины, обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины.

Напоминаем, что обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации).

В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

Кроме того, для обеспечения визита за границу дипломатические учреждения используют средства из государственного бюджета. Без официального согласования визита выделение таких средств невозможно".

Напомним: Ранее "ЕС" и "Голос" заявляли, что власти ограничивают политическую деятельность оппозиции, блокируя командировку делегаций нардепов в США.