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"Мы не сопровождаем частные поездки": посольство ответило на обвинения оппозиции

Пятница, 5 ноября 2021, 15:37
Мы не сопровождаем частные поездки: посольство ответило на обвинения оппозиции
посол украины в сша оксана маркарова, фото: дмитрий ларин, уп

Посольство Украины в США объяснило, что частные поездки государственных служащих за границу не сопровождаются дипломатическими учреждениями Украины за границей.

Источник: комментарий посольства Украины в США "Украинской правде"

Детали: Посольство в своем комментарии УП сообщило, что поездки, о которых говорит оппозиция, – частные.

Также отмечается, что МИД последовательно поддерживает деятельность нардепов и развитие международного межпарламентского взаимодействия.

Дословно: "Посольство Украины в США, как и любое зарубежное дипломатическое учреждение Украины, обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины.

Напоминаем, что обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации).

В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

Кроме того, для обеспечения визита за границу дипломатические учреждения используют средства из государственного бюджета. Без официального согласования визита выделение таких средств невозможно".

Напомним: Ранее "ЕС" и "Голос" заявляли, что власти ограничивают политическую деятельность оппозиции, блокируя командировку делегаций нардепов в США.

Украинская правда

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Темы: СШАМИДдипломатические отношенияЕвропейская солидарностьГолос
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