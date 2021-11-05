СБУ и международные эксперты обнародовали доказательства российской вооруженной агрессии в Украине

Международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") в сотрудничестве со Службой безопасности Украины опубликовала отчет под названием "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях".

Источник: СБУ

Детали: На 230 страницах этого исследования содержится массив фактов, свидетельствующих о использовании незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники российского происхождения.

Это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества с контрразведкой Службы безопасности Украины, начатой ​​в 2018 году.

Эта работа преследовала цель доказательства международному сообществу объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на Востоке Украины.

Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных по вооружению и российскому производству. Специалистами Conflict Armament Research изучены десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Украинские организации, такие как Минобороны, МВД, ОГП, ГНСУ и другие, помогли организации собрать и проанализировать оружие и технику, изъятую в районе ООС.

Справка: Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении ВВТ, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.