Львов запретил ночную работу баров и ресторанов, только на вынос
Пятница, 5 ноября 2021, 20:33
Во Львове ограничили работу общепита и запретили там продажу алкогольных напитков на вынос после 23.00.
Источник: сообщение Львовского горсовета
Дословно: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС определена работа заведений общественного питания на территории Львовской городской территориальной общины с 06.00 до 23.00, кроме осуществления работы на вынос и адресную доставку, без возможности приема посетителей в середине.
Осуществление продажи алкогольных или слабоалкогольных напитков в общепитах на вынос после 23.00 часа запрещено".
Предыстория:
- В пятницу Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.
Украинская правда