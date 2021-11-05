Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Львов запретил ночную работу баров и ресторанов, только на вынос

Пятница, 5 ноября 2021, 20:33
Фото: Эльдар Сарахман

Во Львове ограничили работу общепита и запретили там продажу алкогольных напитков на вынос после 23.00.

Источник: сообщение Львовского горсовета

Дословно: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС определена работа заведений общественного питания на территории Львовской городской территориальной общины с 06.00 до 23.00, кроме осуществления работы на вынос и адресную доставку, без возможности приема посетителей в середине.

Осуществление продажи алкогольных или слабоалкогольных напитков в общепитах на вынос после 23.00 часа запрещено".

Предыстория:

  • В пятницу Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Украинская правда
Темы: Львовэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19

Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака

Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть

Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей

видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина

В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды

Все новости...
Львов
От коронавируса умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и 119 дней плена
Львов снова усиливает карантин: школы переводят на дистанционку
Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
Последние новости
07:10
Оккупанты стреляли возле Болотеного и Зайцевого
06:36
ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии
05:36
Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19
04:31
19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто
03:32
США приказали своим сотрудникам покинуть Эфиопию
02:34
Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака
01:20
11 человек погибли в пожаре в COVID-больнице в Индии
23:58
фотоСуд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны
23:28
Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
22:45
В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний
Все новости...