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Львов запретил ночную работу баров и ресторанов, только на вынос

Пятница, 5 ноября 2021, 19:33
Львов запретил ночную работу баров и ресторанов, только на вынос
Фото: Эльдар Сарахман

Во Львове ограничили работу общепита и запретили там продажу алкогольных напитков на вынос после 23.00.

Источник: сообщение Львовского горсовета

Дословно: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС определена работа заведений общественного питания на территории Львовской городской территориальной общины с 06.00 до 23.00, кроме осуществления работы на вынос и адресную доставку, без возможности приема посетителей в середине.

Осуществление продажи алкогольных или слабоалкогольных напитков в общепитах на вынос после 23.00 часа запрещено".

Предыстория:

  • В пятницу Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 8 ноября Волынскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Украинская правда

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Темы: Львовэпидемия
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