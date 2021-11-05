Львов запретил ночную работу баров и ресторанов, только на вынос

Во Львове ограничили работу общепита и запретили там продажу алкогольных напитков на вынос после 23.00.

Источник: сообщение Львовского горсовета

Дословно: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС определена работа заведений общественного питания на территории Львовской городской территориальной общины с 06.00 до 23.00, кроме осуществления работы на вынос и адресную доставку, без возможности приема посетителей в середине.

Осуществление продажи алкогольных или слабоалкогольных напитков в общепитах на вынос после 23.00 часа запрещено".

Предыстория: