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Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением

Суббота, 6 ноября 2021, 17:48
Война на востоке, фото штаба ООС

В течение текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, в частности, с применением беспилотника.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Украинские военные подчеркнули, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим "тишины" на фронте.

Так, вблизи Зайцево враг открывал огонь из стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность".

Украинская правда
Темы: войнаРосcияООСОРДЛО
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