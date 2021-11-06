Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением
Суббота, 6 ноября 2021, 17:48
В течение текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, в частности, с применением беспилотника.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: Украинские военные подчеркнули, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим "тишины" на фронте.
Так, вблизи Зайцево враг открывал огонь из стрелкового оружия.
А в районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность".
Украинская правда